Wyoming HS Volleyball 2020 All-Conference Honors Revealed

Post-season accolades for high school volleyball have been announced for the 2020 season by the Wyoming Coaches Association.

The following players received All-Conference honors, as voted on by the head coaches in their conference. Players are listed by the school name first, then alphabetically.

CLASS 4A:

East

Reese Bradley – Cheyenne Central

Elysiana Fonseca – Cheyenne East

Boden Lilijedahl – Cheyenne East

Ashley Marshall – Cheyenne East

Kiera Walsh – Cheyenne East

Calysta Martinez – Cheyenne South

Kiley Still – Cheyenne South

Peyton Carruth – Kelly Walsh

Abi Milby – Kelly Walsh

Anna Gatlin – Laramie

Halley Feezer – Laramie

Morgann Jensen – Laramie

Alexis Stucky – Laramie

Maddy Stucky – Laramie

Taylor Larsen – Sheridan

Gabby Drube – Thunder Basin

Joelie Spelts – Thunder Basin

West

Molly Hays – Cody

Stacia Barker – Evanston

Baylie Critchfield – Evanston

Emily Freeland – Evanston

Taylor Peterson – Evanston

Ashlyn Funk – Jackson

Megan Hagar – Natrona County

Alesha Lane – Natrona County

Quinci Mooren – Natrona County

Brenli Jenkins – Rock Springs

Kenady Nacey – Rock Springs

Cali Pollastro – Rock Springs

Emily Taucher – Rock Springs

McKenna Brog – Star Valley

Whitnee Hale – Star Valley

Mia Hutchinson – Star Valley

Addie Jenkins – Star Valley

CLASS 3A:

East

Tessa Taylor – Buffalo

Rylee Ward – Burns

Chloe Collins – Douglas

Allyson Fertig - Douglas

Joslin Igo – Douglas

Kamdynn Townsend – Douglas

Jaylen Ostenson – Newcastle

McKenzie Earl – Rawlins

Aliya Edwards – Rawlins

Jessie Jerome – Rawlins

Brooke Palmer – Rawlins

Morgan Bates – Torrington

Reece Halley – Torrington

Grace Battershell – Wheatland

Kami Hemthorn – Wheatland

Kendall Schaffner – Wheatland

West

Derni Stauffenberg – Lander

Sage Bradshaw – Lyman

Kendyll Dickerson – Lyman

Brice Hansen – Lyman

Olivia Nielson – Lyman

Brooklyn Walker – Lyman

Kaycee Bugas – Mountain View

Kamri Hutchings – Mountain View

Alli Rinker – Mountain View

Riley Dauwen – Pinedale

Kia Hansen – Pinedale

Jamie Streit – Pinedale

Tymberlynn Crippen – Worland

Darla Hernandez – Worland

Denali Jones – Worland

Payton Julson – Worland

CLASS 2A:

East

Amelia Gee – Big Horn

Saydee Zimmer – Big Horn

Alyssa Collier – Glenrock

Skylar Harford – Glenrock

Adelaide Williams – Glenrock

Renae Marker – Lusk

Anna Richardson – Lusk

Riley Shaw – Lusk

Char Cranston – Moorcroft

Kailee Gill – Moorcroft

Talissa Fischbach – Moorcroft

Emily Haas – Pine Bluffs

Andrea Reifschneider – Pine Bluffs

Jaden Shelit – Pine Bluffs

Tyrianna Holloman – Sundance

Aftyn Marchant – Sundance

Cana McInerney - Sundance

Sherry Negaard – Sundance

Carleigh Reish – Tongue River

Ashtyn Seeley – Wright

Joslyn Strohschein – Wright

West

Hanna Hanson – Big Piney

Jakobi Hibbert – Big Piney

Kaylyn Burns – Greybull

Shayla Cheatham – Greybull

Kylin Stephens – Greybull

Victory Buck – Riverside

Caroline Schlattmann – Riverside

Vaidyn VanderPloeg – Riverside

Taylin Boettcher – Rocky Mountain

Trenity Hackney – Rocky Mountain

Alexis Minemyer – Rocky Mountain

Emma Chrichton – Shoshoni

Skye Lefforge – Shoshoni

Tara Maddock – Shoshoni

Cloe Ramsey – Shoshoni

Cheyenne Thompson – Shoshoni

Harlie Hardcastle – Wind River

Kaylee Leseberg – Wind River

CLASS 1A:

East

Krista Malli – Arvada-Clearmont

Amy Campbell – H.E.M.

Madison Campbell – H.E.M.

Taylar Scott – H.E.M.

McKenna Kromarek – Hulett

Ashlynn Shoun – Hulett

Bindi Hill – Kaycee

Sierra Kilts – Kaycee

Braelyn Kozisek – Kaycee

Arlette Ortega-Chavez – Kaycee

Tinley Pierson – Kaycee

Baylee Skinner – Lingle-Fort Laramie

Natalie Speckner – Lingle-Fort Laramie

Kendell Smith – Midwest

Mikayla Alexander – Rock River

Naomi Moore – Rock River

Sydney Anderson – Southeast

Kealy Carson – Southeast

Becca Foos – Southeast

Brenna Herring – Southeast

Jordan Stoddard – Southeast

Alyson Louderback – Upton

Katlyn Louderback – Upton

Hailey Turner – Upton

West

Liberty Bassett – Burlington

Cheri Henderson – Burlington

Victoria Nelson – Burlington

Kelsi Nicholson – Burlington

Cydney Brown – Cokeville

Harley Harmon – Cokeville

Rylee Teichert – Cokeville

Tana Teichert – Cokeville

Maren Baker – Dubois

Taryn Seabolt – Dubois

Cora Shroeder – Encampment

Ighlee Thoren – Farson-Eden

Tyra Thoren – Farson-Eden

Vea Habel – Little Snake River

Cylee Matheson – Little Snake River

Skylynn Ready – Little Snake River

Hannah Sixkiller – Little Snake River

Lexi Allen – Meeteetse

Kennedi Johnson – Meeteetse

Abigale May – Meeteetse

Miya May – Meeteetse

Samantha May – Meeteetse

Whitney Bennet – Saratoga

Tasia Daley – Saratoga

Lexi Herring – Saratoga

Payton Casteel – Ten Sleep

